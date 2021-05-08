Дефицит госсектора Литвы увеличится еще на 500 млн евро из-за пандемии

В связи с тем, что правительство планирует пересмотреть бюджет этого года, утвержденный сейчас дефицит госсектора по предварительным данным увеличится с 7 до 8,1%, а его повышает более 500 млн евро расходов на борьбу с пандемией, заявил вице-министр финансов.

«При повторном рассмотрении бюджета и учитывая содержание программы стабильности, появилось число 8,1%. Большая часть воздействия и роста этого минуса связано с тем, что в бюджет планируется заложить средства для финансирования мер по борьбе с пандемией. Планируется заложить свыше 500 млн евро», — заявил Миндаугас Лютвинскас.

Он отметил, что бюджетные потери, например, из-за предлагаемой льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) для общественного питания, организации мероприятий, спортивной, кино и культурной деятельности, а также отсрочки по налогу на прибыль пока не предусмотрены.

По словам М. Лютвинскаса, если сейм примет поправки к закону о временных льготах по НДС, то дефицит бюджета вырастет еще на 0,2% — до 8,3%.

В утвержденной в конце апреля Программе стабильности указано, что на управление пандемией и смягчению ее отрицательных последствий предусмотрено выделить в этом году 1,6 млрд евро, из них 1 млрд уже были предусмотрены в бюджете.