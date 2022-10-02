Действия за спиной Православной церкви

«При этом общественность не информируется о шагах и целях правительства», – говорится в сообщении.

М. Адоменас принял участие во встрече в Стамбуле вместе с советником премьер-министра Галиной Ващенкайте и послом Литвы в Турции Ричардасом Дегутисом.

Как указали BNS в МИД, делегация обсудила с Константинопольским Патриархом «актуальные темы деятельности Православной церкви в Литве, права верующих и политические темы региона».

В то же время М. Адоменас не мог ни подтвердить, ни опровергнуть, что во время встречи также обсуждалось возможное восстановление канонического подчинения Константинопольскому Патриархату.

«Решения по вопросам церковной организации в первую очередь принимаются общиной верующих и руководством Церкви», – сказал BNS политик.

Весной премьер-министр Ингрида Шимоните также направила письмо Константинопольскому Патриарху. Она выразила поддержку правительства стремлению части православных отделиться от Московского Патриархата. Однако позже премьер-министр подчеркнула, что письмо не ставило своей целью вмешательство в религиозные дела.

Часть православного духовенства Литвы просит Константинопольского Патриарха разрешить православным христианам в Литве восстановить свое каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Сейчас они подчиняются Московскому Патриархату.

И все же глава Православной церкви в Литве указывает, что «попытки нескольких вступивших на путь раскола бывших священников посеять смуту не дали желаемого результата».

«Мы считаем, что обеспечение церковного мира в стране – это наше общее дело, и здесь священноначалие Виленско-Литовской епархии полностью открыто к диалогу. В то же время мы не можем согласиться с вмешательством государственных властей во внутренние дела Церкви», – подчеркнул митрополит Иннокентий.

По его словам, защищая интересы маленькой группы верующих, конфликтующих с законной православной иерархией, власти не должны пренебрегать интересами абсолютного большинства православных, которые и не помышляют о смене церковной юрисдикции.

«К сожалению, до сих пор наши призывы к диалогу не были услышаны. Ответа на отправленное в мае мое личное письмо к премьер-министру с предложением о встрече я пока не получил», – добавил митрополит.

Когда духовенство заговорило об изменении канонической подчиненности, Православная церковь в Литве публично заявила о стремлении к большей самостоятельности.

В настоящее время только три православные церкви, находящиеся в канонической юрисдикции Московского Патриархата, имеют статус самоуправляемых церквей – это церкви Эстонии, Латвии и Молдовы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ