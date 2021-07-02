6 июля, в День государственности (День коронации Миндаугаса), жители страны смогут не только отдохнуть, но и вспомнить свои корни. В каждом регионе пройдут торжественные мероприятия, а в конце дня все желающие смогут вместе исполнить национальный гимн.
В 9 час. в президентском дворце Литовской Республики пройдет церемония вручения государственных наград. Прямая трансляция на портале LRT.LT
В 12 час. состоится торжественная церемония поднятия государственного флага. Приветственные слова президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и иностранных гостей на площади Симоно Дауканто в Вильнюсе. Прямая трансляция на LRT.
В 12.40 забег и велопробег с историческим флагом Литовского государства вокруг Старого города Вильнюса, вдоль бывшей оборонительной стены и старт с площади С. Дауканто похода вокруг Балтийского моря.
В 13.00 Св. Месса в Вильнюсском Кафедральном соборе. Прямая трансляция на телеканале LRT.
С 10.00 до 18.00 День государства во Дворце Великого Княжества Литовского. (Программа образовательных и культурных мероприятий). Вход по билетам.
В 15 час. «Делимся историей». Мероприятие в парке президентского дворца, Вильнюс. Прямая трансляция на LRT.
В 20.00 концерт на Кафедральной площади.
В 20.55 приглашение президента Литвы Гитанаса Науседы исполнить национальный гимн на Кафедральной площади в Вильнюсе.
В 21.00 совместное исполнение национального гимна в Литве и во всем мире. Прямая трансляция на LRT.
Информация «ЛК»