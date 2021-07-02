День государственности

В 12 час. состоится торжественная церемония поднятия государственного флага. Приветственные слова президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и иностранных гостей на площади Симоно Дауканто в Вильнюсе. Прямая трансляция на LRT.

В 12.40 забег и велопробег с историческим флагом Литовского государства вокруг Старого города Вильнюса, вдоль бывшей оборонительной стены и старт с площади С. Дауканто похода вокруг Балтийского моря.

В 13.00 Св. Месса в Вильнюсском Кафедральном соборе. Прямая трансляция на телеканале LRT.

С 10.00 до 18.00 День государства во Дворце Великого Княжества Литовского. (Программа образовательных и культурных мероприятий). Вход по билетам.

В 15 час. «Делимся историей». Мероприятие в парке президентского дворца, Вильнюс. Прямая трансляция на LRT.

В 20.00 концерт на Кафедральной площади.

В 20.55 приглашение президента Литвы Гитанаса Науседы исполнить национальный гимн на Кафедральной площади в Вильнюсе.

В 21.00 совместное исполнение национального гимна в Литве и во всем мире. Прямая трансляция на LRT.

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