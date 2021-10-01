Департамент миграции наращивает объемы рассмотрения прошений об убежище

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Департамент миграции (ДМ) увеличивает объемы рассмотрения прошений об убежище и планирует рассмотреть прошения до ноября, заявила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции отметила, что, хотя конечное число рассмотренных прошений выглядит небольшим, это потому, что работа идет этапами. Пока из 2,8 тыс. прошений об убежище рассмотрено свыше 600.

«Конечное число небольшое, но для скорости обработки всех прошений, мы брали по частям — была первоначальная регистрация, теперь идут вторичные интервью, когда они завершатся, то пойдут решения, поэтому так и есть, что количество кажется небольшим», — на встрече с оппозиционной партией «аграриев» рассказала Э. Гудзинскайте.

Она отметила, что в настоящее время «идет работа, которую не видно», интервью, а «счетчик начнет крутиться, когда начнется вынесение решений».

«У нас всегда исторически было мало специалистов по вопросам убежища, в августе мы приняли 56 новых работников, и они обучались, в сентябре начали работать под надзором специалистов, поэтому так много человек не могло работать. Теперь мы увеличиваем объемы, наша цель — все эти прошения рассмотреть до ноября месяца», — рассказала Э. Гудзинскайте.

В этом году нелегально перешли белорусско-литовскую границу около 4,1 тыс. мигрантов, из них 2,8 тыс. подали прошения об убежище.