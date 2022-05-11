Депутат предлагает вносить в санкционные списки ответственных за депортацию украинцев

Paulė Kuzmickienė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Председатель Комиссии по борьбе за свободу и по вопросам государственной исторической памяти Сейма Литвы Пауле Кузьмицкене предлагает внести в санкционный список российских чиновников, ответственных за депортацию украинцев, и мобилизовать международное сообщество для прекращения ссылок.

«В Украине осуществляется геноцид нации, я говорю о грубых нарушениях прав украинских детей российскими военными, цинично похищаемых взрослых, насильственно депортированных из своих домов в Украине в большую Россию, и там пытаются их насильственно ассимилировать, — заявила Кузьмицкене на пресс-конференции в среду в сейме – Это напоминает всем нам о сталинских массовых депортациях 1941-1952 годов, и невероятно больно, что это происходит сегодня, в XXI веке».

Глава комиссии Сейма заявила, что крайне важно привлечь внимание международного сообщества к депортациям украинцев Россией, поскольку эти преступления, похоже, меркнут на фоне жертв среди гражданского населения и других военных преступлений в Украине.

«Крайне важно как можно больше говорить об этом преступлении как можно более громко и мобилизовать все международное сообщество на предотвращения этого. Сегодня комиссия думает о том, чтобы обратиться к международным организациям по поводу продолжающегося геноцида, я говорю конкретно о ссылках, акцентируя депортацию детей, призываю заняться этим вопросом», — сказала Навицкене.

В качестве одной из мер воздействия она также назвала внесение виновных в депортациях в одной из санкций.

«Имеющиеся данные о лицах, которые осуществляют эти депортации, они также являются ответственными, и, очевидно, очень важно говорить о включении таких людей в санкционные списки здесь, что также было бы важным инструментом контроля над подельниками», — сказала она.

По ее словам, известно, что Россия готовилась к массовым депортациям украинцев заранее, еще до вторжения в Украину 24 февраля.

«Сегодня я разговаривала с украинским правозащитником Людмилой Денисовой, которая подтвердила, что у нее есть четкие данные о том, что число депортированных на сегодняшний день превысило миллион человек. Она представляет цифру в 1,1 млн, и видно, что Россия готовилась к этому заранее, еще 18 февраля было известно о подготовке к таким ссылкам, были предусмотрены специальные места, подготовлены все инструкции о том, как вывозить насильно украинцев в Россию», – сказала парламентарий.

На пресс-конференции историк Норбертас Черняускас подчеркнул необходимость как можно больше говорить о депортациях, поскольку они в настоящее время затмеваются другими военными преступлениями, и собирать данные, чтобы в будущем депортирующих можно было привлечь к ответственности, оказать помощь ссыльным.

Он сказал, что сейчас ключевой задачей является получение фактов о депортации, зарегистрированных международными организациями.

«Мне кажется, что в этой ситуации очень важна сама фиксация, чтобы как можно больше международных субъектов зафиксировали нарушения прав человека или другие нарушения, связанные с всеми этими событиями, чтобы в будущем можно было говорить о какой-то ответственности, потому что называние того, что происходит. Это также реальная помощь, потому что в этом плане, в отличие от ситуации с жертвами среди мирного населения и фронта, внимания чуть меньше», — сказал историк.

Украина утверждает, что украинцев массово депортируют в Россию с оккупированных территорий, отправляют в спецлагеря, лишают документов и запрещают выезд, чтобы таким образом заставить их молчать о военных преступлениях, совершаемых кремлевскими силами.

Уполномоченный по правам человека Украины Денисова также обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что он работает «вместе» с Россией в Украине в деле депортации населения. МККК отверг это обвинение.

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