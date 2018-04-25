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TOP,Новости,Политика

Депутаты интересуются конкурсом прокладки газопровода в Польшу, объявленным Amber Grid

Фото BFL/Томаса Лукшиса

По инициативе парламентской оппозиции Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны (КНБО) сейма Литвы обещает рассматривать обстоятельства конкурса подряда прокладки газопровода в Польшу на сумму почти в 100 млн евро и объявленного компанией передачи газа Amber Grid. 

Кроме того, в понедельник суд еще раз рассмотрит просьбу поигравшей на конкурсе компании MT Group временно остановить конкурс и не допустить подписание договора с победителем — компанией Alvora. Служба публичных закупок, остановившая конкурс, на следующей неделе должна объявить вывод о том, может ли он продолжаться. 

Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас подтвердил BNS, что просьбу включить вопрос в заседание комитета выдвинули оппозиционные консерваторы.  

Представитель консерваторов Лауринас Касчюнас сказал BNS, что у оппозиции возникли вопросы по поводу связей Alvora в Беларуси и обсуждением, происходившем в правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний. 

«Мы хотим выяснить, как проходили обсуждения по поводу бизнес-связей Alvora в правительственной комиссии  и какой была позиция Департамента госбезопасности», – сказал BNS Л. Касчюнас. 

Заместитель главы MT Group, оказавшийся на втором месте на конкурсе, Симонас Куницкас подтвердил BNS, что компания уже в третий раз обратилась с просьбой временно остановить процедуры конкурса и не допустить подписание договора с Alvora.

«Надеемся, что суд наконец, учтет нашу просьбу», – добавил он. 

MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок. Кроме того, она сомневается и в соответствии Alvora критериям нацбезопасности, поскольку последняя якобы реализует много проектов в Белоруссии.

Процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.

Alvora отозвала запланированное на следующий вторник официальное мероприятие начала прокладки газопровода, на который были приглашены представители Литвы, Латвии, Польши, Эстонии.  

Amber Grid еще в сентябре планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС). Стоимость предложения MT Group составляла 84,985 млн евро (без НДС). 

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше. 

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.

Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года. 

BNS
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