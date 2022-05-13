Дискриминационное решение

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Оринта Лейпуте, заместитель председателя фракции Социал-демократической партии в Сейме

С мая 2022 года недееспособные жители Вильнюса лишились помощи «социального такси». Несмотря на потребность в этой услуге, муниципалитет в этом году не выделил необходимое финансирование.

Вокруг решения Вильнюсского самоуправления прекратить предоставление услуг «социального такси» назревает скандал, член Сейма Оринта Лейпуте срочно обратилась в Министерство социальных дел и труда и самоуправление.

«Сложно поверить в происходящее. Спрос на услуги «социального такси» — огромен, важно понимать, что речь идет не только о подвозе/транспортировке. Власти Вильнюса лишили людей возможности получить помощь при выходе из дома, попросить поднести вещи, усадить и сопровождать их. Эти услуги предоставляются 24 часа в сутки. Организуемые поездки людей с ограниченной подвижностью на работу, в больницу или в другие места обеспечивает их независимость и достоинство. Пожалев денег на «социальное такси», самоуправление ударило по инвалидам, отрезав их от жизни», — возмущается О. Лейпуте.

Депутат отмечает, что муниципалитеты других городов успешно продолжают поддерживать эту инициативу, она работает уже в 14 муниципалитетах.

«Причины, приводимые властями Вильнюса, чисто бюрократические. В очередной раз на наших глазах столичные власти оторваны от повседневной жизни людей. Не будет ли еще одним случаем, когда таким образом создаются условия осыпать деньгами какие-либо бизнес-структуры, близкие к руководителям Вильнюса?» — подозревает О. Лейпуте.

Социал-демократ отмечает, что в 2021 г. «социальное такси» оказывало в среднем 700 услуг в месяц, хотя реальная потребность намного выше.

«Р. Шимашюс вдруг решил, что людям с ограниченными возможностями нет необходимости покидать свои дома. Не только работа, но и магазин или кинотеатр превращается в мечту. Можно ли назвать такой город современным, передовым, удобным? Точно нет. Ему подходит описание «жестокий», — считает О. Лейпуте.

Обращаясь к Министерству социальных дел и труда, парламентарий спрашивает, какие шаги будут предприняты, чтобы заставить столичные власти переосмыслить и пересмотреть потенциально дискриминационное решение.