Для диалога с Беларусью у Литвы есть предварительные условия, Г. Ландсбергис

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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у Литвы есть предварительные условия для возобновления диалога с Беларусью.

«У нас есть предварительные условия. Даже не для диалога, а просто одно предварительное условие — прекратить потоки мигрантов. Также он должен уйти и организовать новые выборы, но об этом мы позже можем поговорить», — во вторник заявил Г. Ландсбергис.

Так министр реагировал на заявление непризнанного на Западе президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск готов к возобновлению диалога с Вильнюсом, но без предварительных условий.