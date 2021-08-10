Для диалога с Беларусью у Литвы есть предварительные условия, Г. Ландсбергис

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у Литвы есть предварительные условия для возобновления диалога с Беларусью.
«У нас есть предварительные условия. Даже не для диалога, а просто одно предварительное условие — прекратить потоки мигрантов. Также он должен уйти и организовать новые выборы, но об этом мы позже можем поговорить», — во вторник заявил Г. Ландсбергис.
Так министр реагировал на заявление непризнанного на Западе президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск готов к возобновлению диалога с Вильнюсом, но без предварительных условий.
В последнее время Литва столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
В понедельник А. Лукашенко заявил на пресс-конференции, что может «очень скоро» покинуть пост президента.
Глава литовской дипломатии заявил, что сомневается в искренности непризнанного президента.
«Если это то, о чем говорит белорусская оппозиция — уйти и организовать новые, признанные в мире выборы, тогда это понятно, но если это имитационный уход — переход на должность председателя какого-нибудь совета с сохранением таким образом de facto контроля над страной, то это не уход», — отметил Г. Ландсбергис.
Он подчеркнул, что Евросоюз продолжает считать, что «пока Лукашенко у власти, мы его не признаем».
В августе прошлого года фальсификация выборов в Беларуси вызвала волну массовых протестов.
Минский режим жестко подавил протесты: было задержано более 35 тыс. человек, полиция избила тысячи демонстрантов.
Правозащитники сообщают, что в Беларуси свыше 600 политзаключенных.