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Для гонконгцев построят город в Европе

Фото pixabay.com

В Европе построят частный город для жителей Гонконга, уставших от протестов и политической неопределенности. Об этом заявила компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко (Ivan Ko), пишет The Telegraph.

Как сказано в материал, миллионы людей в Гонконге задумываются о переезде, потому что Китай угрожает самоуправлению специального административного района.

«Мы хотим предоставить гонконгцам возможность покинуть его, но жить, работать и строить свои семьи в тех странах, которые являются демократическими и свободными», — сказал Ко, который также является председателем совета директоров застройщика RECAS.

По плану, новый город будет автономным, со своей социально-экономической и политической системой, встроенной в жизнь страны, на территории которой будет находиться. Одну половину мегаполиса хотят заселить гонконгцами, а другую — жителями той страны, где появится город. По оценкам Ко, эта цифра составит около двух миллионов человек.

Сейчас Victoria Harbour Group ищет свободную землю в разных странах. Объект хотят возвести уже в этом году, а всю необходимую инфраструктуру — в 2021-м.

Отмечается, что деньги на строительство поступают от инвесторов из Гонконга и Кремниевой долины. Остальные деньги будут собраны на стадии проектирования.

Ко добавляет, что его компания ведет переговоры с четырьмя правительствами западных стран, основной интерес представляет Ирландия. В феврале 2020 года должна была состояться встреча с властями этой страны, но ее перенесли из-за карантина. Великобритания также является «разумно реалистичным» вариантом, считает бизнесмен.

Напомним, что ранее резонансный закон о Гонконге вступил в силу. Закон предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая.

korrespondent.net

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