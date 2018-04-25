default image
КНДР заявила о проведении испытания многозарядной пусковой установки

Подробнее...
default image
Иностранные войска уходят с баз в Ираке не из-за ситуации с коронавирусом

Подробнее...
default image
Для поддержания общественного порядка в Вильнюсе будут использоваться дроны

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: учебный год остановлен не будет, полёты и паромное сообщение прекращаются

Подробнее...
default image
А.Вярига: есть признаки, что кривая распространения вируса в Литве уплощается

Подробнее...
default image
Макрон предупредил об угрозе распада Шенгенской зоны из-за пандемии

Подробнее...
default image
А. Вярига: в больницах – более ста пациентов с коронавирусом, состояние пяти - тяжёлое

Подробнее...
default image
В Литве коронавирус установлен ещё у 7 медиков

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 484, Латвия – 376, Эстония – 715

Подробнее...
default image
В Германии принят пакет помощи малым и средним предпринимателям

Подробнее...
default image
Испания ужесточает условия карантина

Подробнее...
default image
Помощь правительства бизнесу Литвы повышается до 1 млрд евро

Подробнее...
default image
С началом удаленного обучения учебная платформа в Литве не выдержала нагрузку

Подробнее...
default image
В Москве и Подмосковье вводят карантин с 30 марта

Подробнее...
default image
В США начали следить за смартфонами граждан ради борьбы с вирусом

Подробнее...
default image
В Иране все больше случаев губительного самолечения коронавируса метанолом

Подробнее...
default image
Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

Подробнее...
default image
Минздрав: обследоваться на коронавирус смогут все, у кого появляются симптомы

Подробнее...
default image
В Польше растет количество зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
Выявлены еще 24 новых случая коронавируса в Литве, общее число – 484

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости,Технологии

Для поддержания общественного порядка в Вильнюсе будут использоваться дроны

Фото из открытых источников

Для поддержания общественного порядка в общественных местах Вильнюса и информирования населения будут использоваться дроны, сообщило в понедельник столичное самоуправление.

Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранную дронами информацию о нарушениях можно будет передавать Отделению общественного порядка самоуправления или полиции.

«Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка», – сообщает самоуправление.

Основное внимание намечается уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей. Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в Операционный центр экстремальной ситуации Вильнюсского самоуправления, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600