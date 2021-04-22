Для теста на антитела зарегистрировались 80 членов сейма Литвы

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Для участия в организуемом в четверг в литовском сейме тестировании на антитела зарегистрировались 80 из 141 члена сейма, сообщила глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

«В данный момент у нас 80 зарегистрированных, мы получим ответы через день-два, они не будут персонализированы, и мы будем знать общую ситуацию», – сказала в четверг спикер журналистам.

Тестирование является добровольным, оно позволит получить информацию, на основе которой будет решаться вопрос о возвращении к обычной работе сейма.

«Целью является как можно быстрее понять ситуацию, сколько членов сейма в безопасности, и одним из постоянно задаваемых вопросов, особенно со стороны оппозиции является вопрос о том, когда мы вернемся к обычной сеймовской работе, когда не останется физических барьеров в зале сейма, возможно и голосования сможем проводить иначе. Но проще ответить на этот вопрос, когда будет больше информации о состоянии здоровья депутатов», – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Согласно представленным ею ранее данным, в сейме привито или желали привиться около ста депутатов, некоторым из них пришлось отложить вакцинацию от коронавируса по причине прививки от энцефалита.

Депутаты вместе с министрами и руководителями государства были внесены в приоритетный список вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы побудить общественность вакцинироваться этой прививкой, вызывавшей противоречивые оценки.