«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Кафедральная площадь

7 декабря 2019 г. в 14.00

Деды Морозы, которые приедут в столицу из разных регионов Литвы, расскажут об общих традициях в своих краях, научат играть в самые веселые игры и поделятся подарками.