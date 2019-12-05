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Рождество

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Кафедральная площадь

7 декабря 2019 г. в 14.00

Деды Морозы, которые приедут в столицу из разных регионов Литвы, расскажут об общих традициях в своих краях, научат играть в самые веселые игры и поделятся подарками.

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