Рождество «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!» Дата публикации: 2019-12-052019-12-05 Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса Кафедральная площадь 7 декабря 2019 г. в 14.00 Деды Морозы, которые приедут в столицу из разных регионов Литвы, расскажут об общих традициях в своих краях, научат играть в самые веселые игры и поделятся подарками. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA L.Linkevičius: Rusijos agresija prieš Ukrainą išlieka svarbiausiu saugumo iššūkiu ESBO Оставьте свой комментарий Соединить с 600 Не обязателен 600 Не обязателен
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