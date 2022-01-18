Дональд Трамп заявил, что вернётся в Белый дом в 2024 году

Во время проведения митинга в американском штате Аризона бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своих намерениях снова вернуться в Белый дом.

Экс-глава США отметил, что его возвращение должно произойти в 2024 году, так именно в этот год в стране ожидается проведение президентских выборов. Кроме того, политик подчеркнул, что с его возвращением к власти Америка сможет вернуть своё величие.

Отметим, что в ноябре этого года в США пройдут выборы в Конгресс. Эти выборы могут стать первым шагом на пути к возвращению Дональда Трампа к власти.

Также уже известно о том, кто ещё будет бороться за кресло президента США через несколько лет. Тед Круз, американский сенатор от Республиканской партии, точно составит Трампу и другим кандидатам конкуренцию. Политик заявлял об этом ещё в 2020 году, когда занял второе место по результатам предварительных выборов.