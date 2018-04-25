Доставка Boxer в Литву запаздывает из-за обнаруженных недостатков

Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые покупает Литва, снова запаздывает из-за того, что во время проверки качества были обнаружены недостатки.
В июне этого года в Литву были доставлены две первые машины, тогда сообщалось, что еще 15 БМП будут доставлены до конца 2019 года.
И вес же эти БМП пока в Литву не поступили. Министерство обороны говорит, что доставка запаздывает из-за того, что нужно устранить недостатки.
«Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить», – говорится в комментарии Минобороны, переданном агентству BNS.
Минобороны утверждает, что возобновить доставку БМП Boxer в Литву планируется с января 2020 года.
Доставках двух первых БМП в Литву тоже опоздала.
Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.
БМП Boxer в Литве будут называться Vilkas («Волк»).
Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии.
БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas («Железный волк») в Рукле и Алитусе.
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