Доставка Boxer в Литву запаздывает из-за обнаруженных недостатков

Nuotrauka ARTEC/ kam.lt

Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые покупает Литва, снова запаздывает из-за того, что во время проверки качества были обнаружены недостатки.

В июне этого года в Литву были доставлены две первые машины, тогда сообщалось, что еще 15 БМП будут доставлены до конца 2019 года.

И вес же эти БМП пока в Литву не поступили. Министерство обороны говорит, что доставка запаздывает из-за того, что нужно устранить недостатки.

«Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить», – говорится в комментарии Минобороны, переданном агентству BNS.