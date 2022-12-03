Дублин и Киев стали городами-побратимами

Twinning (побратимство) — это форма добровольного соглашения между городами, поселками или даже округами. Соглашение направлено на поощрение деловых, торговых, образовательных или культурных обменов между партнерами. Обычно города-побратимы увеличивают рост совместного бизнеса, взаимного туризма и торговли. Также twinning-партёры после подписания договоров о побратимстве вкладывают больше инвестиций в экономику друг друга.

Но процесс дружественного сближения двух столиц ещё только начинается. Однако, как заявили в городском совете Дублина, заключение такого союза – это выражение поддержки от дублинцев для киевлян. Конрой также сказала, что она рада начать процесс побратимства с Киевом:

“Все в Дублине, да и по всей стране, надеются, что эта несправедливая война будет прекращена как можно скорее. Наши мысли с нашими друзьями в Киеве”, – лорд-мэр Кэролайн Конрой.

Как стало известно, после подписания договора о побратимстве, власти обеих столиц будут работать над усилением связей Дублина и Киева. Ирландская сторона намерена активно участвовать в оказании гуманитарной помощи с беженцами из Киева и всей Украины. Сейчас главы Республики работают над улучшением мер поддержки людей, спасающихся от кровопролитной войны, развязанной Россией.

Напомним, что с начала путинского вторжения в Ирландию прибыло около 62.000 граждан Украины. К концу года ожидается, что количество беженцев из этой страны увеличится до 72.000 человек. Также на острове уже находятся более 10.000 искателей убежища со всего мира.