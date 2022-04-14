Дублинский аэропорт признали одним из самых стрессовых аэропортов Европы

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ублинский аэропорт считается самым напряженным аэропортом Европы. Все из-за массовых задержек и тотальной неорганизованности, которая доводит пассажиров до сильного стресса. Нехватка персонала привела к огромным очередям на пунктах досмотра. Пассажиры часами стояли в ожидании, чтобы пройти службу безопасности.

Самый загруженный аэропорт Ирландии занимает второе место после лондонского аэропорта Хитроу, несмотря на значительно меньший пассажиропоток. — (источник — “dublinlive.ie”).

Согласно собранным данным от Legacy Communications, аэропорт Дублина не смог попасть в десятку лучших по отзывам пассажиров. Путешественники недовольны ни процессом регистрации, ни к методам защиты граждан, ни WiFi. В результате исследования, клиенты аэропорта поставили 76 баллов, что позволило ему занять 13-е место. Дублинский аэропорт также занял седьмое место в списке аэропортов с самыми частыми задержками рейсов.

По итогам анализа было выявлено, что аэропорт Лондона в настоящее время является самым стрессовым аэропортом Европы. За ним следуют аэропорт Дублина, Манчестера, Мадрида, Франкфурта и Шарля де Голля.