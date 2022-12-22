Джон Кирби: Байден обсудит с Зеленским варианты окончания войны

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон из-за начала нового этапа войны в Украине, заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«Президент действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить», — указал он. По данным Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться возможные варианты завершения войны.
«Не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его составляющие и как мы можем помочь Украине достичь этого», — отметил Кирби.freecity.lv