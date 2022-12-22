Джон Кирби: Байден обсудит с Зеленским варианты окончания войны

Фото flickr.com/Chairman of the Joint Chief

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон из-за начала нового этапа войны в Украине, заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Президент действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить», — указал он. По данным Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться возможные варианты завершения войны.