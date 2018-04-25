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Джонсон не приедет на саммит ЕС 12-13 декабря

Фото facebook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не приедет на саммит глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет 12-13 декабря в Брюсселе, из-за запланированных на это время досрочных выборов в парламент Соединенного Королевства.

Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита, сообщает ТАСС.

«Да, я могу подтвердить, что премьер-министра Джонсона на саммите не будет», — сказал он. По его словам, Джонсон в исключительном порядке «отпросился» у главы Евросовета Шарля Мишеля и оставил ему решения Лондона по всем необходимым вопросам.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

Избирательные участки на выборах в парламент Великобритании откроются 12 декабря в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и закроются в 22:00 (01:00 мск пятницы). Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно — появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя ситуацию вокруг Brexit или же британская политика останется заложницей «подвешенного парламента».

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