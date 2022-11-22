ЕК предложила меры по борьбе с незаконной миграцией через Средиземноморье

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Еврокомиссия представила план действий по ограничению незаконной миграции через Центральное Средиземноморье. Страны-участницы Евросоюза рассмотрят этот план на внеочередном заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 25 ноября.

«Последние события в Центральном Средиземноморье подтверждают, что складывающаяся ситуация больше недопустима. Это маршрут, на котором регистрируется все большее число прибывающих в ЕС мигрантов, но это также наиболее опасный для их жизней маршрут. В этом году данным маршрутом отправились в Европу около 90 тыс. человек. Это увеличение более чем на 50% по сравнению с 2021 годом», — заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, представляя план на пресс-конференции в Брюсселе.