ЕК предложила меры по борьбе с незаконной миграцией через Средиземноморье

Еврокомиссия представила план действий по ограничению незаконной миграции через Центральное Средиземноморье. Страны-участницы Евросоюза рассмотрят этот план на внеочередном заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 25 ноября.
«Последние события в Центральном Средиземноморье подтверждают, что складывающаяся ситуация больше недопустима. Это маршрут, на котором регистрируется все большее число прибывающих в ЕС мигрантов, но это также наиболее опасный для их жизней маршрут. В этом году данным маршрутом отправились в Европу около 90 тыс. человек. Это увеличение более чем на 50% по сравнению с 2021 годом», — заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, представляя план на пресс-конференции в Брюсселе.
Комиссия предлагает «ряд оперативных мер для решения неотложных проблем на миграционном маршруте Центрального Средиземноморья», чтобы сократить «незаконную и небезопасную миграцию», способствовать решению проблем в поисково-спасательных работах и укрепить солидарность и ответственность стран Евросоюза.
Первая часть плана предусматривает работу со странами-партнерами и международными организациями. В частности, ЕС «укрепит потенциал Туниса, Египта и Ливии, чтобы обеспечить лучшее управление границами и миграцией».
Во-вторых, планируется «более скоординированный подход к поисково-спасательным работам» на море, в том числе укрепление сотрудничества стран ЕС и других участников таких операций.
Также план предусматривает ускорение внедрения «добровольного и временного механизма солидарности (…), в том числе для оказания оперативной поддержки государствам-членам, принимающим прибывающих по морю мигрантов, повышения гибкости, оптимизации процессов и осуществления финансирования альтернативных мер солидарности».