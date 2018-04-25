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TOP,Новости,Экономика

Экономист: печатание денег и заимствование не стимулирует проводить реформы

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

В связи с тем, что государства, борющиеся с последствиями коронавируса, заимствуют беспрецедентные суммы, а центробанки в рекордные сроки печатают деньги, главный экономист банка Swedbank в Литве предупреждает, что латание проблем дешевыми деньгами означает, что нет давления на государства в осуществлении структурных реформ. 

По словам Нериюса Мачюлиса, выступившего с сообщением на форуме Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ), в качестве примера того, к чему приводит откладывание структурных реформ на второй план, можно привести Италию, ВВП которой на одного жителя по причине не реализованных структурных реформ по существу не вырос с 1999 года по сегодняшний день. 

«Одно негативное последствие печати и раздачи денег  в таком контексте – отсутствие давления в реализации структурных реформ. Просто берем деньги, больше кредитуем и тратим, и таким образом прикрываем проблемы купюрами», – сказал Н. Мачюлис.

«Но проблемы раньше или позже вылезут – в форме инфляции, роста процентных ставок и придется возвращаться к непопулярным решениям. Вытеснение структурных реформ на второй план является проблемой, которую хорошо иллюстрирует Италия», – добавил он.

По словам экономиста, такая печать денег в современном Западном мире является беспрецедентной. 

«Когда видишь, что все социально-экономические проблемы можешь решить, просто заимствуя, тогда не нужно оптимизировать государственные расходы, не нужно смотреть, как деньги проходят мимо, где нет баланса в налоговой системе. Просто взять в кредит под ноль процентов или даже под отрицательные, а если никто не одалживает – напечает Европейский Центробанк», – сказал Н. Мачюлис.

«Это совершенно новая экономическая парадигма, ничего подобного в истории современной экономики не было, не было в развитых государствах», – добавил он.

По его словам, большинство государств делают ложный вывод о том, что беспрецедентная печать денег и заимствования не окажут негативных последствий. 

«Сейчас исходят из предпосылки, что это не будет проблемой. Напечатал денег, инфляция не появилась. Раздал деньги, инфляции нет. Но я считаю, что она будет, и будет в тех государствах, которые жмут на газ сильнее других и не ищут способы реализации структурных реформ», – предупредил Н. Мачюлис.

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