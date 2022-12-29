Эксперты: на экономику Литвы в следующем году будут влиять война, возможная рецессия

Восемь аналитиков заявили, что это будет наиболее значимый фактор, по двое заявили, что он будет одним из наиболее значимых или «не обязательно» значимых факторов, а четверо утверждали, что это не будет очень значимым фактором. Еще один эксперт отметил, что это будет зависеть от дальнейшего сценария войны.

Война в Украине по-прежнему будет влиять на экономику Литвы

Эксперты по экономике, которые видят в неопределенности войны на Украине наиболее значимый фактор для экономики страны в следующем году, говорят, что она будет иметь негативные долгосрочные последствия, кроме того, агрессоры Россия и Беларусь рядом с Литвой особенно ухудшают деловую среду и международные торговые связи.

«В мировом контексте Литва позиционирует себя как государство, находящееся в определенной зоне риска, которому Россия угрожает как потенциальный агрессор. А это может остановить как инвестиции в Литву, так и повлиять на поток въездного туризма», — сказал профессор Каунасского технологического университета (КТУ) Вайдас Гайдялис.

По мнению некоторых аналитиков, военные действия, возможные дополнительные санкции и ответ на них будут и впредь определять развитие как литовской, так и других мировых экономик. По словам экономиста Банка Литвы Дарюса Имбрасаса, пока не закончится война, трудно надеяться на то, что будут найдены договоренности, которые позволят быстро вернуть рынки энергетического сырья, особенно природного газа, и европейские рынки электроэнергии к прежним ценам, имевшим место до российского вторжения.

Профессор ISM Тадас Шараповас говорит, что экономическое развитие Европы будет во многом зависеть от цен на энергоносители и политики центральных банков в отношении процентных ставок. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также назвал не менее значимыми факторами политику центральных банков и экономические изменения на основных экспортных рынках.

Главные последствия — в прошлом?

Некоторые экономисты считают, что война России в Украине и в дальнейшем будет сказываться на экономике Литвы, но более значимыми будут другие факторы – ухудшение экономической ситуации в мире, высокие процентные ставки, а слова «рецессия» и «кризис» будут упоминаться чаще, чем слово «инфляция», упоминавшееся в этом году.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что война в Украине еще может повернуться в неожиданном направлении и иметь последствия для всей Европы, но, вероятно, наибольшее влияние и последствия имели место в 2022 году.

«Вполне вероятно, что на экономические перспективы Литвы в 2023 году будет больше влиять ухудшение общего состояния мировой экономики. Замедление роста крупнейших экономик мира, снижение покупательной способности многих жителей, огромный скачок процентных ставок, падение цен на недвижимость – все это станет серьезным испытанием для многих предприятий и жителей», – сказал Мачюлис.

Экономист Александр Изгородин считает, что самым значительным экономическим событием 2023 года будет мировой кризис и его влияние на литовскую экономику. По его словам, финансовые рынки уже сигнализируют о растущем беспокойстве по поводу надвигающегося кризиса, это беспокойство воплотится в реальность уже в начале 2023 года.

Преподаватель Вильнюсского университета Нериюс Черняускас считает, что по большей части неопределенность в отношении Украины уже в прошлом. По его словам, в следующем году большое внимание будет уделяться обороне и энергетике, а политики страны уже будут готовиться к муниципальным выборам 2023 года.

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