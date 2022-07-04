Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу

Королева все еще обозначена как глава государства и глава нации. Ранее в перечень обязанностей монарха как главы государства входило 13 пунктов, в том числе, открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов.

Теперь же вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что «королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей», а также, что она только «принимает зарубежных гостей Королевства».

Как глава нации Елизавета II будет выполнять обязанности «по необходимости».

Вместо конкретных обязанностей опять-таки указаны более обобщенные функции «вдохновлять единство и национальную идентичность», «признавать успехи и достижения», а также обеспечивать поддержку работы граждан от волонтеров до военных.

В этом году 73-летний принц Чарльз уже принимал участие в открытии парламента вместо 96-летней Елизаветы II. Как ожидается, именно принц Уэльский возьмет на себя часть обязанностей монарха.