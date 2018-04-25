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Эрдоган обвинил Европу в “исламофобии”

Nuotrauka Turkey at NATO/ twitter.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кайсери заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

“Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман”, — сказал Эрдоган, комментируя операцию немецких силовиков в мечети Мевляна в Берлине во время намаза.

“Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни — исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри”, — добавил президент.

По мнению Эрдогана, рейд на мечеть в Германии с участием сотен полицейских не может быть объяснен “ни соображениями безопасности, ни какой-либо другой причиной, кроме как исламофобией”.

Он обвинил европейские страны в “фашистском менталите” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Турецкий лидер заявил, что Анкара приложит любые усилия, чтобы шесть миллионов турецких граждан и все мусульманское сообщество в Европе могли жить в мире.

Как в субботу сообщил Bild, рейд немецких силовиков на мечеть в Берлине произошел 21 октября: около 150 полицейских ворвались в здание во время утреннего намаза и провели там обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с субсидиями — полиция полагает, что мечеть незаконно получила 70 тыс. евро в качестве компенсации за вызванный пандемией COVID-19 кризис.

В результате обысков в мечети были изъяты около семи тысяч евро, носители информации и документы. Руководство мечети отвергло обвинения.

Напомним, во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в ходе начальных слушаний обвинения могут быть предъявлены семи задержанным.

Также, во Франции в знак протеста после убийства школьного учителя, показавшего на уроке детям карикатуры на пророка Мухаммеда будет опубликована подборка карикатур на религиозные и политические темы.

korrespondent.net

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