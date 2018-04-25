ЕС может ввести санкции против Беларуси в конце августа

Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции против Беларуси в конце августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников.

Сегодня министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Беларуси. Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу санкций, Австрия также поддержала инициативу. При этом Венгрия является главным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов.

Венгрия 13 августа призвала ЕС «продолжать диалог с Беларусью и избегать остракизма». В то же время Будапешт не стал блокировать заявление всех 27 государств-членов на этой неделе, в котором конкретно упоминались возможные санкции «против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов» .

«Направление движения кажется ясным. Сколько людей будут внесены в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии», — сказал неназванный дипломат ЕС в Брюсселе.

По информации источников, в пятницу не стоит ожидать окончательного решения по санкциям, но такое решение могут финализировать после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

Источники сообщили, что санкции в отношении Беларуси будут введены в виде запрета на поездки и замораживание активов в ЕС.

«Не было никаких сигналов о том, что какая-то страна ЕС хочет заблокировать какие-то ограничительные меры, потому что насилие является вопиющим», — сказал чиновник ЕС, знакомый с этим вопросом. «Что нам нужно оценить, так это уровень давления, который был бы полезным, а также то, что было бы контрпродуктивным и могло бы подтолкнуть Лукашенко в объятия России, если он увидит в этом свою единственную возможность остаться у власти», — добавил собеседник.

В более узком варианте санкции могут быть применены только в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности.

В более широком варианте санкции могут быть наложены и на государственных чиновников, таких как министр внутренних дел. На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Как сообщалось, президент Литвы призывает ввести жесткие санкции против Беларуси. Идею введения санкций поддержали ряд стран, в том числе Берлин и США.