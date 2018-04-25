ЕС намерен ужесточить контроль над Google, Amazon и Facebook

Европейский союз намерен ввести меры по ужесточению контроля над американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в интервью The Wall Street Journal.

В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

«Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», — сказала Вестагер.

Также она отметила необходимость соблюдения законов о конкуренции и разработки новых норм в антимонопольной сфере.

«Компании должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.