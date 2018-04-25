ЕС настаивает на едином зарядном устройстве для всех смартфонов, планшетов и ноутбуков

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Европейская комиссия намерена добиться введения в будущем универсального зарядного устройства для всех смартфонов, портативных и планшетных компьютеров, а также электронных книг, поскольку это уменьшит объемы отходов электронной промышленности на миллионы тонн.

«Комиссия активно поддерживает поиск единого решения самими производителями. В таком случае мы не поставим под угрозу инновации. Однако у комиссии есть следующие ожидания от такого решения: удобство для потребителя, безопасность и перекрестное использование [зарядного устройства] с уменьшением отходов электроники», — сказал еврокомиссар по межведомственным отношениям и администрации Марош Шефчович.

Еврокомиссия исходит из того, что универсальное зарядное устройство сможет использоваться для зарядки мобильного телефона, портативного и планшетного компьютера. Это требование выдвигается в ситуации, когда число различных типов зарядных устройств, которых в 2009 году насчитывалось около 30, сейчас составляет несколько сотен.

До 2009 года все производители мобильных телефонов использовали зарядные устройства собственного стандарта, которые также могли различаться между моделями одного и того же производителя. Позднее под давлением Еврокомиссии появились однотипные решения, привязанные к USB-стандарту. Теперь почти все модели смартфонов в Европе можно зарядить одним из трех основных типов зарядных устройств. Кроме того, появились новые решения: USB-C и беспроводная зарядка.