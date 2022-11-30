ЕС нужно повышать устойчивость перед лицом Китая — Боррель

Европейскому союзу необходимо повышать собственную устойчивость и избегать чрезмерной зависимости, имея такого партнера как Китай. Об этом 29 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на Индо-Тихоокеанском форуме в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, Китай с «растущей напористостью» находится в центре стратегической проблематики в Индо-Тихоокеанском регионе.
«В эти дни мы наблюдаем нарастающую цену его политики «нулевого COVID» и нарастающую обеспокоенность граждан Китая по поводу (санитарной) изоляции. С «нулевым COVID» становится все более очевидным, что Китай меняется, усиливается централизация власти и поднимается национализм», — отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он напомнил, что недавно Совет ЕС на уровне глав МИД и Европейский совет обсуждали, что все это значит для Евросоюза.
«Мы согласились с тем, что должны придерживаться нашего «тройного подхода» к Китаю: как к партнеру, экономическому конкуренту и системному сопернику. Мы не можем смотреть на Китай только с одной стороны. Наши отношения с Китаем неизбежно сложные. Но мы также знаем, что соотношение составляющих этого «триптиха» меняется. Конкурентный компонент растет и становится доминирующим», — подчеркнул Боррель.
Он подытожил, что, имея такого партнера, необходимо повышать собственную устойчивость и избегать чрезмерной зависимости.
Ранее Боррель заявил, что у европейских стран наблюдается высокая зависимость от Китая, а по определенным направлениям даже больше, чем от российского газа.korrespondent.net