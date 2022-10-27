ЕС одобрил вакцины против COVID-19 для детей от шести месяцев

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Еврокомиссия приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и разрешила использование препаратов против коронавируса от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей от шести месяцев. Также одобрено использование новой вакцины Moderna против штамма «омикрон».

Дозировка обеих вакцин для новых более молодых возрастных групп будет ниже, сообщает EMA. Детям в возрасте от 6 мес до 4 лет Pfizer можно вводить в виде первичной вакцинации, состоящей из трех доз (по 3 мкг каждая) — первые две дозы вводятся с интервалом в три недели, после чего следует третья доза, по крайней мере, через 8 недель после второй дозы.

Детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет препарат Moderna можно вводить в качестве первичной вакцинации, состоящей из двух доз (по 25 мкг каждая) с интервалом в четыре недели.

По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах Евросоюза.

Безопасность и эффективность обеих вакцин для детей и взрослых будут по-прежнему тщательно контролироваться, поскольку они используются в кампаниях вакцинации в государствах-членах ЕС через систему фармаконадзора Европейского союза.

Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом данная вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса. Они рекомендуют использовать Spikewax в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

«В связи с тем, что число случаев заболевания в Европе снова растет, важно, чтобы этой зимой все усилили свою защиту с помощью вакцинации и бустерной вакцинации», — написала в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.