ЕС открыл сайт об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом

Фото pixabay.com

ЕС открыл официальный сайт reopen.europa.eu об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом.

На сайте reopen.europa.eu можно выбрать страну, куда планируется поездка, и узнать, какие правила там действуют.

Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС — без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону. Информация на сайте будет регулярно обновляться.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.