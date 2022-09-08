ЕС почти вдвое увеличил поставки американского СПГ

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Европейский союз с начала года импортировал из США более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ — это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила уполномоченная Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

«В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд куб. м в виде СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд куб. м», — написала она в Twitter.