ЕС почти вдвое увеличил поставки американского СПГ

Европейский союз с начала года импортировал из США более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ — это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила уполномоченная Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
«В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд куб. м в виде СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд куб. м», — написала она в Twitter.
Еврокомиссар добавила, что США уже реализовали соглашение по поставкам на рынок ЕС дополнительных объемов СПГ в размере не менее 15 млрд кубометров.
При этом в августе поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода.korrespondent.net