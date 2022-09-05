ЕС подготовил ответ на снижение поставок газа РФ

Первый инструмент предполагает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй – создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых «красных зон».

Отмечается, что оба инструмента имеют свои плюсы и минусы и не исключают друг друга. При этом создание региональных ценовых зон является более сложной задачей и «требует серьезной нормативно-технической подготовки».

Напомним, после трехдневного перерыва на техобслуживание прокачка газа по Северному потоку так и не возобновилась 3 сентября, как планировалось первоначально. Газпром назвал причиной этого утечку масла на компрессорной станции Портовая.

В компании Siemens Energy заявили, что утечка масла не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода Северный поток-1.

В Кремле сегодня заявили, что проблемы с поставками газа в Европу сохранятся до тех пор, пока не будут смягчены или отменены западные санкции.

Отметим, что 2 сентября цена на газ в Европе упала ниже 1900 долларов. А сегодня цена подскочила сразу на 30%, превысив 2800 долларов.