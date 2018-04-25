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ЕС предоставит всю необходимую помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией, поскольку считает это общеевропейской проблемой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Наш приоритет — предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, поскольку миграционные вызовы, с которыми Греция сталкивается сейчас, — это дело всего Евросоюза, — заявила она. — Вчера днем греческие власти запросили экстренной помощи от европейского пограничного агентства Frontex, запросили отправку пограничных групп быстрого реагирования. Сейчас Frontex тесно работает с другими странами ЕС, чтобы предоставить Греции дополнительный персонал и оборудование».

По ее словам, в ближайшие дни еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич направится в турецкий Газиантеп на границу с Сирией, чтобы посмотреть, «что может быть сделано, с точки зрения гуманитарной ситуации, между Идлибом и турецкой границей по ситуации с беженцами».

Главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов из Турции, заявила Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что действия Анкары, которая отправляет мигрантов к границе с Евросоюзом, не могут быть решением проблемы беженцев. Еврокомиссия ожидает от Турции выполнения соглашения с ЕС от 2016 года по закрытию границ с ЕС.

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«Завтра я поеду туда вместе с [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем и [главой Европарламента] Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции», — заявила она.

Турция должна выполнять соглашение

«Мы понимаем, что Турция находится в тяжелой ситуации в том, что касается мигрантов и беженцев, но то, что мы видим сейчас, не может быть ответом или решением [этой проблемы], — заявила она.- Поэтому мы ведем интенсивный диалог с Турцией на самых разных политических уровнях, чтобы обсудить, как выглядит реальная миграционная ситуация в этой стране, чтобы понять, где может быть нужна дополнительная помощь, но помня, что у нас есть действующее соглашение, которого мы придерживаемся и которое должно быть основой для нашего диалога».

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Анкара и Брюссель договорились, что Турция закроет свои границы с ЕС для беженцев в обмен на 6 млрд евро от ЕС. В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге после выступления фон дер Ляйен заявил, что ЕС «ожидает от Турции выполнения условий этого соглашения».

Представитель ЕК также опроверг сообщения турецких СМИ о том, что греческие пограничники якобы открыли огонь по мигрантам, пытающимся проникнуть в Грецию из Турции. Он также отметил, что ЕС намерен способствовать урегулированию в Идлибе для разрешения миграционной ситуации, что станет темой отдельной встречи глав МИД ЕС позднее на этой неделе.

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