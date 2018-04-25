ЕС предоставит всю необходимую помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом

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Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией, поскольку считает это общеевропейской проблемой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Наш приоритет — предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, поскольку миграционные вызовы, с которыми Греция сталкивается сейчас, — это дело всего Евросоюза, — заявила она. — Вчера днем греческие власти запросили экстренной помощи от европейского пограничного агентства Frontex, запросили отправку пограничных групп быстрого реагирования. Сейчас Frontex тесно работает с другими странами ЕС, чтобы предоставить Греции дополнительный персонал и оборудование».

По ее словам, в ближайшие дни еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич направится в турецкий Газиантеп на границу с Сирией, чтобы посмотреть, «что может быть сделано, с точки зрения гуманитарной ситуации, между Идлибом и турецкой границей по ситуации с беженцами».

Главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов из Турции, заявила Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что действия Анкары, которая отправляет мигрантов к границе с Евросоюзом, не могут быть решением проблемы беженцев. Еврокомиссия ожидает от Турции выполнения соглашения с ЕС от 2016 года по закрытию границ с ЕС.