ЕС признал сертификаты вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

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Как сообщает Еврокомиссия, Евросоюз решил признавать на территории стран ЕС сертификаты о вакцинации от коронавируса, выданные в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии.

По информации ЕК, четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации будут приниматься на тех же условиях, что и документы, выдаваемые гражданам стран ЕС.

Таким образом, в настоящий момент к системе ЕС сертификатов о вакцинации подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

Все вышеуказанные страны также будут признавать прививочные сертификаты, выдаваемые в странах ЕС. Решения вступают в силу с завтрашнего дня, 16 ноября.