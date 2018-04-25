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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

  • Фото из открытых источников

Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Таким образом, экономические санкции против России продлены до 31 июля 2020 года. В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничительные меры продлены в связи с тем, что минские соглашения не выполнены полностью.

Политическое решение о продлении санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите 12 декабря, после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон кратко проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений по урегулированию в Украине в свете состоявшейся 9 декабря в Париже встречи в нормандском формате.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине в 2014 году. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.-

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