ЕС рассмотрит вопрос учебной миссии украинских военных на своей территории

Жозеп Боррель отметил, что это предложение будет обсуждаться на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая состоится на следующей неделе в Праге.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в ситуации, когда война может быть продолжительной, разумным решением будет не только оказание материальной помощи Украине, но и помощь в обучении и организации армии страны.

Жозеп Боррель не сообщил подробностей такого предложения, но выразил надежду, что оно будет принято странами ЕС.

Отметим, что с момента вторжения России в Украину, Евросоюз уже выделил 2,5 млрд евро, на которые закупается военная техника, а затем передается украинцам.