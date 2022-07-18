ЕС согласовал новый пакет санкций против России

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Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, которое выложено на Facebook-странице чиновника в понедельник, 18 июля.

По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также прием депозитов.