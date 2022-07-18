ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, которое выложено на Facebook-странице чиновника в понедельник, 18 июля.
По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также прием депозитов.
Сийярто также отметил, что в санкционный список ЕС добавят 48 частных лиц, в частности, вице-премьер России, несколько чиновников РФ и девять организаций, в том числе Сбербанк.
Напомним, Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота.
Кроме того, в ЕС видят результаты от санкций против РФ. Они постепенно начинают ударять по российской экономике. Больше всего пострадал экспорт России.korrespondent.net