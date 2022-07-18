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ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Фото pixabay.com

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против РФ.  Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, которое выложено на Facebook-странице чиновника в понедельник, 18 июля.

По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также прием депозитов.

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Сийярто также отметил, что в санкционный список ЕС добавят 48 частных лиц, в частности, вице-премьер России, несколько чиновников РФ и девять организаций, в том числе Сбербанк.

Напомним, Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота. 

Кроме того, в ЕС видят результаты от санкций против РФ. Они постепенно начинают ударять по российской экономике. Больше всего пострадал экспорт России.

korrespondent.net

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