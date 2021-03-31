ЕС ужесточит визовые правила для граждан из некоторых стран

По итогам оценки Еврокомиссией 39 государств, не особо спешащих принять обратно собственных граждан, которым отказано в предоставлении в ЕС убежища, 13 стран получили нижайшие оценки.
Это Ирак, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Мали, Гамбия, Камерун, Республика Конго, Египет, Эритрея, Эфиопия и Гвинея-Бисау.
Гражданам этих государств могут ввести ограничения при выдаче виз для въезда в шенгенскую зону. Это произойдет, если эти страны не будут выполнять свои обязательства по возвращению своих граждан из Европы. Предполагается, что с лета этого года срок рассмотрения заявлений на получение визы гражданами этих государств могут продлить.
Не исключено также сокращение срока действия выданных виз. Если ЕС так и не увидит со стороны этих 13 государств «желания начать диалог», то возможны дальнейшие ограничения с использованием визового рычага.azertag.az