TOP,Сегодня в мире

ЕС ужесточит визовые правила для граждан из некоторых стран

Фото pixabay.com

По итогам оценки Еврокомиссией 39 государств, не особо спешащих принять обратно собственных граждан, которым отказано в предоставлении в ЕС убежища, 13 стран получили нижайшие оценки.

Это Ирак, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Мали, Гамбия, Камерун, Республика Конго, Египет, Эритрея, Эфиопия и Гвинея-Бисау.

реклама

Гражданам этих государств могут ввести ограничения при выдаче виз для въезда в шенгенскую зону. Это произойдет, если эти страны не будут выполнять свои обязательства по возвращению своих граждан из Европы. Предполагается, что с лета этого года срок рассмотрения заявлений на получение визы гражданами этих государств могут продлить.

Не исключено также сокращение срока действия выданных виз. Если ЕС так и не увидит со стороны этих 13 государств «желания начать диалог», то возможны дальнейшие ограничения с использованием визового рычага.

azertag.az

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.