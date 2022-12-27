Еще одна европейская страна переходит на евро

Кроме того, по мнению обозревателей, это станет стимулом для европейского единства, в то время как Россия пытается внести разногласие в ЕС.

По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро принесет пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций.

Глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро — это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро.

«То есть существует огромный эффект доверия», — отметил Вуйчич.

Чтобы повысить прозрачность ценообразования, магазины в Хорватии с сентября следующего года должны отражать стоимость товаров как в кунах, так и в евро, и будут делать это до конца 2023 года.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя позицию правительства по поводу учебной миссии ЕС для украинских военных, заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им.