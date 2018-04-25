ЕСПЧ: Литва обоснованно выслала из страны сотрудников российского телеканала

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг объявил, что Литва не нарушила права сотрудников российского государственного телеканала, выслав их из страны по причине угрозы национальной безопасности.

«В деле не было ничего, что доказывало бы, что суды ошиблись с оценкой или необоснованно применили законы», – объявил ЕСПЧ.

Репортер, звукооператор, телеоператор и редактор телеканала «Россия-24» были высланы из Литвы после инцидента в марте 2016 года на вильнюсском Форуме свободной России, в котором ежегодно участвуют оппозиционные активисты.

Департамент миграции (ДМ) запретил им возвращаться в страну в течение одного года. В решениях цитировалась информация Департамента госбезопасности (ДГБ) о том, что представители телеканала «Россия-24» могут представлять угрозу национальной безопасности.

Россияне в этой связи обратились с жалобами в литовские суды, но они жалобы отклонили.

Главный административный суд Литвы установил, что команда российского телеканала прибыла в Литву, не имея аккредитации, и проникла в место проведения форума обманным путем, что спровоцировало конфликт с охранниками.

По оценке литовского суда, во время инцидента с российским оппозиционным активистом Гарри Каспаровым заявители использовали мобильные телефоны, а не профессиональное оборудование, демонстрируя этим, что в их намерения входил не сбор информации, а провоцирующие действия.

Россияне уверяют, что выполняли журналистскую работу мирно, хотели поговорить с участниками форума и сделать видеозапись, однако некоторые организаторы и участники конференции напали на них.

Однако ЕСПЧ обращает внимание на то, что несмотря на сделанное им полицией предупреждение, сотрудники российского телеканала на следующий день пытались снимать участников форума на мобильный телефон, также была получена информация, что в последний день форума они, по всей вероятности, планируют устроить другую конфронтацию.

«Суд не усмотрел основания не согласиться с заключением, что высылка и запрет на въезд были необходимы в целях национальной безопасности», – констатировал ЕСПЧ.