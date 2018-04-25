Есть риск того, что Латвия и Эстония составят двухстороннюю методику –Ж. Вайчюнас

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Поскольку, по причине запуска Белорусской АЭС, Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью, а Балтийские страны пока не импортируют электроэнергию из континентальной России, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что остается риск того, что Латвия и Эстония утвердят двухстороннюю методику торговли электроэнергией и с Россией.

По его словам, сходный вывод представили и юристы литовской компании элетропередачи Litgrid, Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

«Мы поднимали этот вопрос и акцентировали риск такой возможности – (…) две другие страны могут выйти из действующей методики и осуществлять торговлю по ней», – сказал журналистам Ж. Вайчюнас.

Он подчеркнул, что после заявления Литвы об остановке торговли через литовско-белорусскую перемычку, латвийский оператор системы передачи заявил, что с 5 ноября начнет торговлю с Россией по трехсторонней методике.

«Этот первый шаг Латвии свидетельствует о стремлении соблюдать соглашение, прежде всего утвержденную трехстороннюю методику. Если она не подтверждена именно нашим регулятором, то есть юридические вопросы о том, как это будет оформлено», – сказал министр.

«Реально у Латвии есть технические возможности торговли с Россией», – добавил Ж. Вайчюнас.

Представитель по связям с общественностью ГСРЭ Лотета Кимутите сообщила BNS, что консультации продлятся до 5 ноября, поэтому нереально утверждение методики до этой даты. Пока не ясно, когда она будет рассмотрена службой.

ГСРЭ пока не утвердила новую методику потому, что проект якобы не обеспечивает преграду для попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок, поэтому он требует усовершенствования. Между тем, Латвия и Эстония утвердили эту методику на минувшей неделе.

Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid утверждает, что, в соответствии с методикой, с континентальной России в страны Балтии в 2021 году максимально можно было бы импортировать 4,2 млрд киловатт-часа электроэнергии, а если не применять коэффициент 0,62, то 6,6 млрд киловатт-часа.

Министр энергетики России Александр Новак на этой неделе прислал ноту министру энергетики Литвы Ж. Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении и так сократившейся торговли электроэнергией через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики.