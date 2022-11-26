Эстония готовит бомбоубежища из-за угроз атаки России

С июня на многих зданиях Эстонии появились специальные знаки для обозначения общественных убежищ — синие треугольники на оранжевом фоне. Одним из таких объектов стал лабиринт тоннелей под фортификационным сооружением XVII века в Нарве — городе на границе с Россией. Там способны укрыться «сотни человек».

По словам Ляэнеметса, Эстония пренебрегала вопросом создания бомбоубежищ в течение 30 лет. «Чтобы оборудовать многоквартирные дома базовыми укрытиями, потребуется несколько лет, а на разворачивание сети высокозащищенных бункеров уйдут десятилетия», — добавил министр.

Согласно опросу, проведенному по заказу правительства Эстонии и опубликованному 9 ноября, почти треть населения считает вероятной атаку на страну. Ранее в республике начали собирать партизанские отряды на случай оккупации.

Летом РФ уже репетировала удары по странам Балтии. Тогда Эстония обвинила российские вертолеты в нарушении ее воздушного пространства. Премьер-министр Кая Каллас выразила обеспокоенность, заявив, что если республика подвергнется нападению так же, как Украина, это будет означать «полное уничтожение» страны.

Бомбоубежища начали готовить не только в Эстониию. Так, в Финляндии. проводят полную ревизию всех 54 000 укрытий, способных вместить 4,4 млн человек. МВД Финляндии заявило, что некоторые бомбоубежища нуждаются в ремонте и модернизации, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты. Например, в бункерах, построенных до 70-х годов XX века, стоят уже устаревшие воздушные фильтры, которые пропускают токсичные газы.

Похожую проверку проводят пожарные службы Польши. В стране насчитывается 62 000 бомбоубежищ. Непригодные к эксплуатации укрытия собираются адаптировать под современные реалии. В МВД отмечали, что пока Польше ничего не угрожает, но власти готовятся к худшему сценарию на фоне продолжающейся войны России в Украине.

После инцидента с падением предположительно российской ракеты на территорию Польши, в результате которого погибли два человека, глава ведомства Мариуш Каминьский заявил о планах увеличить количество бомбоубежищ в стране.