Эстония направит Литве полицейских для борьбы с нелегальной миграцией на границе

По его словам, команда из 10 человек направится в Литву 7 июня сроком на один месяц. Их точные задачи будут определены на месте, указано в сообщении.

«Мы поддерживаем Литву в разрешении кризиса, и каждая такая операция дает нашим людям ценный опыт, — добавил Беличев. — Не менее важен и вклад в общее международное сотрудничество, если помощь потребуется Эстонии, то и у нас есть союзники, которые поддержат нас в сложной ситуации».

С начала года в Литве задержаны 1 232 нелегальных мигранта из стран Азии, которые попали в республику с территории Белоруссии. Это в 15 раз больше, чем за весь 2020 год. 3 июля при задержании группы агрессивно настроенных нелегалов пограничникам пришлось применить спецсредства.