Эстония резко сократит число сотрудников российского посольства

По его словам, численность сотрудников посольства России должна быть сокращена до восьми дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников.

В посольстве РФ в Эстонии сейчас трудится 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих, сказал Рейнсалу.

«Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией», — сказал Рейнсалу. По его словам, учитывая то, что сотрудники посольства РФ «не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией» в условиях конфликта на Украине, «мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан».

Он отметил, что с начала военной операции России на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму.

«Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Сейчас мы устанавливаем верхний предел количества российских дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы добиться паритета. Однако сегодняшний шаг коррелирует с общей низкой точкой в наших двусторонних отношениях», — добавил Рейнсалу.

На основании ноты МИД со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях МИД хочет перейти к паритету численности миссий с 1 февраля 2023 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Таллина по сокращению численности российских дипломатов, заявила, что для российской стороны «давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств».

«Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.