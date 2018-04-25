Эстония усилит борьбу с отмыванием денег

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правительство Эстонии одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.

Законопроект создает правовую основу для разработки регистра банковских счетов на основании существующей электронной арестной системы и предоставляет бюро по борьбе с отмыванием денег доступ к нему.

Также расширится круг лиц, обязанных применять меры по борьбе с отмыванием средств, и будет создан правовой механизм для улучшения качества данных о реальных выгодоприобретателях. Изменения важны для увеличения прозрачности эстонской бизнес-среды.

Законопроект также создает основу для составления списка лиц, связанных с интересами государства, в отношении которых начнут действовать повышенные требования по борьбе с отмыванием средств. К таким лицам относятся, например, министры, члены Рийгикогу,

руководители различных конституционных институтов и государственных учреждений,

а также члены правления партий.