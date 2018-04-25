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Эстония усилит борьбу с отмыванием денег

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правительство Эстонии одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.

Законопроект создает правовую основу для разработки регистра банковских счетов на основании существующей электронной арестной системы и предоставляет бюро по борьбе с отмыванием денег доступ к нему.

Также расширится круг лиц, обязанных применять меры по борьбе с отмыванием средств, и будет создан правовой механизм для улучшения качества данных о реальных выгодоприобретателях. Изменения важны для увеличения прозрачности эстонской бизнес-среды.

Законопроект также создает основу для составления списка лиц, связанных с интересами государства, в отношении которых начнут действовать повышенные требования по борьбе с отмыванием средств. К таким лицам относятся, например, министры, члены Рийгикогу,
руководители различных конституционных институтов и государственных учреждений,
а также члены правления партий.

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Кроме того, законопроект усиливает защиту лиц, сообщающих о нарушениях, и расширяет круг лиц, которые в своей деятельности должны считаться с требованиями по борьбе с отмыванием средств.

Настоящий проект поправок является важным шагом по реализации требований директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием средств.

tribuna.ee

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