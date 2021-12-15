Еврокомиссия готова нарастить санкции против РФ

При необходимости Евросоюз расширит или примет дополнительные санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. Об этом в среду, 15 декабря, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«ЕС полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или, при необходимости, принять дополнительные», — заявила фон дер Ляйен.

К слову, ранее фон дер Ляйен также говорила о наращивании и расширении существующих санкций в случае наращивания агрессии РФ против Украины.