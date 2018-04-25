Еврокомиссия обязала Booking сообщать пользователям правдивую информацию

Еврокомиссия обязала сервис бронирования жилья Booking.com изменить подачу информации об отелях, чтобы не использовать манипулятивные методы при выдаче результатов поиска.

Предписание должно быть выполнено до 16 июня 2020 года. Сервис должен отказаться от таких манипулятивных методов, как сокрытие спонсорства в поисковой выдаче, неоправданное давление на пользователя кратковременностью акций или искажение информации о скидках.

Решение принято в целях защиты прав потребителей и призвано предоставить клиентам доступ к более правдивой информации и возможность сделать выбор между предложениями различных отелей.

Так, теперь сервис должен сообщать, что объявление «Последний доступный номер!» касается только сайта Booking.com; не будет заявлять, что предложение низкой цены ограничено по времени, если эта цена доступна и вне рамок этой акции; если отельер поднял позицию своего объекта размещения в поисковой выдаче сервиса, оплатив рекламу, сервис должен будет это указать. Также сервис должен указывать, кто сдаёт жилье — частный владелец или компания, и общую стоимость размещения, которую турист заплатит — со всеми сборами, пошлинами и налогами.