Еврокомиссия рекомендовала принять три страны в Шенгенскую зону

Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку страны эффективно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«В течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны … Хотя Болгария, Румыния и Хорватия уже частично связаны шенгенскими правилами, внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует, и они не пользуются всеми преимуществами членства. Поэтому требованием в отношении этих стран является признание их частью Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.