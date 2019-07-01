Европа объявила о запуске механизма торговли с Ираном в обход американских санкций

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Европейский союз объявил, что Франция, Германия и Великобритания запустили механизм торговли с Ираном в обход американских санкций, что первые транзакции уже обрабатываются, и что они приглашают другие страны принять в нем участие.

Заявление было опубликовано после состоявшейся в Вене встречи представителей стран-участниц ядерного договора с Ираном (за исключением США) с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Система платежей INSTEX была разработана Европейским союзом для обхода американских санкций и торговли с Ираном без использования долларов США. На первом этапе система будет использоваться для поставки в Иран медикаментов, медицинского оборудования, продовольствия и других товаров, не подпадающих под санкции, чтобы проверить эффективность работы механизма.

Арагчи назвал венскую встречу «шагом в нужном направлении», однако подчеркнул, что этого шага недостаточно, чтобы удовлетворить иранские требования.

В свете запуска механизма обхода санкций посольства США в странах Европы опубликовали заявление государственного департамента, предупреждающие, что нарушение режима санкций может привести компании к полному лишению доступа к американской финансовой системе и права на ведение бизнеса в США и с американскими компаниями.

