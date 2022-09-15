Европарламент одобрил выделение Киеву 5 млрд евро

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро в качестве второго транша новой макрофинансовой помощи на общую сумму в 9 млрд евро. Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг, 15 сентября.
Соответствующее решение было проголосовано по срочной процедуре сегодня в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента. За – 534 евродепутатов, против – 30, воздержалось – 26 при 590 проголосовавших.
Как известно, 9 сентября министры финансов ЕС поддержали предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро из 8 оставшихся.
Тогда министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра отметил, что 5 млрд евро пойдут на «повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы».
Теперь это решение должно быть формально утверждено Советом ЕС, после чего между Киевом и Брюсселем будет подписан Меморандум о взаимопонимании.
Ранее на эой неделе стало известно, что до конца года ЕС планирует выделить Киеву дополнительно 3 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.korrespondent.net