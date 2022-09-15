Европарламент одобрил выделение Киеву 5 млрд евро

Как известно, 9 сентября министры финансов ЕС поддержали предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро из 8 оставшихся.

Тогда министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра отметил, что 5 млрд евро пойдут на «повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы».

Теперь это решение должно быть формально утверждено Советом ЕС, после чего между Киевом и Брюсселем будет подписан Меморандум о взаимопонимании.

Ранее на эой неделе стало известно, что до конца года ЕС планирует выделить Киеву дополнительно 3 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.