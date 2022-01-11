Европейская головоломка. Переговоры США и РФ

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Двусторонний формат переговоров между США и Россией возрождает давние опасения, что две державы времен холодной войны сами заключат сделку. Брюссель предлагает свой план, но в ЕС не все его одобряют.

В Европе нет единого мнения о том, как вести себя в нынешних условиях, когда Россия требует переговоров с Вашингтоном и НАТО, а безопасность ЕС обсуждается без Брюсселя. Пока одни хотят гарантий для Евросоюза, другие полагаются на собственную внешнюю политику, не желая передавать Брюсселю бразды правления. Усложняет ситуацию традиционная европейская головоломка: слишком много американского лидерства — плохо, слишком мало — тоже плохо. И как вести себя с Россией — беспокойным соседом и поставщиком значительной части энергоресурсов — тоже до конца не понятно. Корреспондент.net рассказывает о настроениях в ЕС.

Гарантии для ЕС

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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил письмо министрам иностранных дел ЕС, в котором настаивает на участии европейской стороны в переговорах между США и Россией. В письме дипломат подчеркивает, что «главная цель должна заключаться в обеспечении вовлеченности ЕС в процесс», пишет The New York Times.

Боррель также считает, что базой для проведения переговоров должна стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входит 57 членов, а не НАТО.

В своем письме он предлагает ЕС выдвинуть собственные предложения по безопасности, а также инициирует прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Письмо одобрили далеко не все министерства иностранных дел, хотя Боррель и пообещал «полную согласованность и координацию с НАТО» при формулировании европейских предложений о «контроле над вооружениями и мерах укрепления доверия и безопасности».

У каждой европейской страны свои вооруженные силы и внешняя политика, и они неохотно передают полномочия Брюсселю. Некоторые считают, что Боррель пытается вести себя не так, как это предусмотрено государствами-членами.

5 января Боррель посетил украинские войска на Донбассе. В ходе поездки он заявил, что «мы уже не во времена Ялты», когда великие державы встретились в 1945 году, чтобы разделить послевоенную Европу. «Европейский Союз — самый надежный партнер Украины», — подчеркнул дипломат, поэтому он «не может быть зрителем», пока США, НАТО и Россия обсуждают европейскую безопасность.

Для кого-то визит Борреля стал признаком нового интереса Европы к стратегической автономии и ее желания быть важным игроком в защите собственных интересов. Другие расценили его как рискованную попытку привлечь к себе внимание, которая лишь продемонстрировала несостоятельность фактического веса Евросоюза в мире жесткой силы.

Однако неизбежным остается тот факт, что Соединенные Штаты и Россия собрались в Женеве, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность — без европейцев. И когда 12 января НАТО сядет за стол переговоров с Россией, Европейского Союза как института там тоже не будет, хотя 21 государство является членом обеих организаций.

Сложный момент

И хотя ведущие страны ЕС, такие как Франция и Германия, проводят собственные переговоры с Москвой и являются полноценными членами НАТО, очевидно, что президент России Владимир Путин считает, что и НАТО, и Евросоюз подчиняются желаниям и решениям Вашингтона.

Это безмерно раздражает европейцев в «очень сложный момент в международных отношениях в Европе, беспрецедентный со времен окончания холодной войны», говорит французский военный аналитик Франсуа Эйсбур. «Это наша безопасность, но нас там нет», — подчеркивает он.

По мнению Эйсбура, отчасти раздражение вызывает «традиционная европейская головоломка о том, что слишком много американского лидерства неприятно, и слишком мало — тоже неприятно».

Но наименее обнадеживающим является то, что европейцы задаются вопросом о последовательности президента Байдена после неудачи в Афганистане и смещения стратегического внимания на Китай, говорит эксперт. И они обеспокоены тем, что Байден будет сильно ослаблен после ноябрьских промежуточных выборов и что Дональд Трамп может вновь занять пост президента в 2024 году.

Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно заверял, что никакие решения по Европе не будут приниматься без европейцев, а решения по Украине не будут приниматься без украинцев, которые тоже практически не участвуют в переговорах. Вашингтон работал над тем, чтобы Боррель и другие европейские лидеры, не входящие в НАТО, регулярно получали информацию.

Разное видение

Но всегда есть противоречие между глобальным видением Соединенных Штатов, где главной проблемой является Китай, и видением европейцев, для которых Россия — главная проблема безопасности, отмечает директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

Президент Франции Эммануэль Макрон подталкивает Европу к тому, чтобы она уделяла больше внимания собственной безопасности, особенно с учетом того, что Трамп пренебрежительно отзывается о НАТО, а Байден смотрит в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Но европейцы по-прежнему расходятся во мнениях насчет того, как вести себя с Россией — беспокойным соседом и источником значительной части их газа и нефти.

Страны Центральной и Восточной Европы доверяют в вопросе своей защиты и сдерживания России Вашингтону и НАТО, а не Парижу, Берлину или Брюсселю. А серьезные экономические санкции, которыми угрожают в случае продвижения России дальше в Украину, нанесут гораздо больший ущерб европейской экономике, чем американской, что делает дальнейшие ограничения в отношении российского экспорта энергоносителей маловероятными.

«В Вашингтоне очень разочарованы тем, что европейцы мало что делают сами, но при этом жалуются на то, что делают США, — говорит Леонард. — Байден хочет сосредоточиться на проблемах XXI века и Китае, и ему нужно, чтобы европейцы активизировались или замолчали».

На прошлой неделе высокопоставленный французский дипломат признал, что «к России совершенно разное отношение внутри ЕС и на остальной части Европейского континента».

Однако есть и европейская готовность учитывать, что мир в целом и регион сейчас «более опасны и изменчивы», поэтому ЕС должен сам позаботиться о себе. Тем не менее, до создания реального подкрепления этих амбиций еще далеко.

Неопределенность в ЕС

Есть и новые моменты неопределенности в ключевых европейских государствах. Так, Макрон предстанет перед избирателями в апреле, и его переизбрание далеко не гарантировано. И в то время как бывший канцлер Германии Ангела Меркель была уважаемым собеседником Путина — с беглым русским языком, большим опытом работы у власти и немецкой экономикой за плечами, — Олаф Шольц, ее преемник, является фигурой скорее неизвестной.

Шольц — социал-демократ, его партия всегда выступала за Восточную политику, нормализацию отношений с Востоком, а также продвигала Северный поток-2, спорный (и еще не сертифицированный) газопровод, который идет прямо из России в Германию, минуя Украину и Польшу.

Тем не менее Шольц состоит в коалиции с антироссийскими Зелеными, к которым относится и министр иностранных дел Анналена Бербок, а также со Свободными демократами, которые также открыто критикуют Россию.

Призывая к наращиванию обороноспособности Европы, Шольц в то же время твердо верит в НАТО и трансатлантический союз, отмечает аналитик Ульрих Шпек. Так что Шольц, по его мнению, вряд ли нарушит какой-либо консенсус НАТО.

В новой правящей коалиции Германии «на заднем плане наблюдается баланс сил, и это важно», говорит Шпек. «Шольц должен иметь дело с этой реальностью и европейским парламентом, который все больше и больше злится на Россию, ее враждебность по отношению к ЕС и вмешательство во внутренние дела», — добавил он.

Хотя Боррель хочет, чтобы в обсуждениях участвовал и Евросоюз, сейчас переговоры основаны на силе, считает аналитик. «Поэтому в настоящее время нет смысла подталкивать Брюссель к этому. Это бой, в котором они не могут победить», — считает он.

Бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер видит ценность в более широких переговорах с Россией, включая дипломатическую роль Берлина. «Предотвращение конфликтов с помощью сдерживания и дипломатии — проверенный и испытанный рецепт», — подчеркивает он.

Вместе с тем Ишингер вспомнил, как спросил «очень высокопоставленного российского чиновника в Москве в 1993 году», как Россия может развеять опасения восточноевропейцев. Чиновник ответил: «Что плохого в том, что наши соседи живут в страхе перед нами?»

«К сожалению, — говорит Ишингер, — с тех пор мало что изменилось».